NAPOLI – Un sipario che si apre non solo su un cartellone, ma su un tempo intero: quello che segna dieci anni di vita del Teatro Madrearte nella sua sede di Villaricca e venticinque di attività teatrale e culturale di Antonio Diana, anima e direttore artistico di una realtà ormai divenuta presidio irrinunciabile per la scena campana. È la decima stagione, e l’emozione corre lungo il filo sottile che unisce passato e futuro, memoria e attesa. Con uno sguardo che spazia dalla nuova drammaturgia ai classici, dal comico al drammatico, dalla commedia brillante al teatro civile, dal fisico alla narrazione, la stagione del Madrearte si presenta come un viaggio variegato, dove le voci giovani e quelle più esperte s’incontrano per tessere un mosaico di storie e linguaggi. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Un decennio di emozioni, la nuova stagione del Madrearte tra passato e futuro