Un cranio umano risalente ad un milione di anni fa potrebbe riscrivere quello che sappiamo dell' evoluzione della nostra specie
La ricostruzione digitale del teschio trovato in Cina negli anni '90 fornisce nuovi indizi sulla rapida evoluzione dell'Homo sapiens. Lo studio su Science. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: cranio - umano
Acquista subito la prima uscita della collezione “Il Corpo Umano”! Inizia ad assemblare Willy lo scheletro e scopri tutto sul funzionamento del nostro corpo . “Cranio + denti superiori e inferiori + mandibola + fascicolo” a solo 1 €. Abbonati alla collezione - facebook.com Vai su Facebook
Questo cranio cambierà quello che sappiamo dell’evoluzione umana? - Scoperto in Cina anni fa e da poco ricostruito in digitale, potrebbe spostare molto indietro l'origine dell'Homo sapiens ... Segnala ilpost.it
Scoperto In Cina Un Cranio Umano Di Un Milione Di Anni - Un cranio dissotterrato in Cina, noto come Yunxian 2, potrebbe rimodellare la nostra comprensione delle origini umane. Da msn.com