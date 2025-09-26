Un clic invia il dossier dei sogni L’operazione ’Capitale’ partita

Un clic e, ieri pomeriggio, il dossier compilato dal Comune di Forlì per concorrere al titolo di capitale della cultura 2028 è partito per Roma. Era fissata a ieri, infatti, la scadenza per l’invio dei documenti che consentiranno di prendere parte alle prossime fasi del percorso. "Il dossier candidato – commentano i sindaci di Forlì, Gianluca Zattini, e di Cesena, Enzo Lattuca (nella foto con il logo del progetto) – esprime un processo collettivo che ha coinvolto cittadini, associazioni, studiosi, università e imprese. È l’unione di tutte le forze di un territorio che, oltre ai due capoluoghi, coinvolge più di quaranta comuni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

