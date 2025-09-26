Un cervo è rimasto intrappolato sull'A1 a causa delle corna | salvato dalla Polizia di Firenze

Fanpage.it | 26 set 2025

Un cervo maschio è rimasto intrappolato tra i guardrail dell’A1 Panoramica a Barberino di Mugello, Firenze, a causa dei suoi grandi palchi (comunemente conosciute come corna). La Polizia Stradale, con l’aiuto di veterinari, lo ha sedato, salvato e liberato nei boschi circostanti, evitando così incidenti tra l’animale e gli automobilisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cervo salvato in A1: era rimasto incastrato tra due guard rail dell’autostrada

