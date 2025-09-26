Un bombardamento nucleare per eliminare la minaccia dell'asteroide 2024 YR4 | lo studio della NASA
Un team di ricerca guidato da scienziati della NASA ha proposto vari metodi per eliminare la minaccia dell'asteroide 2024 YR4. La soluzione migliore è disgregarlo con l'esplosione di una bomba nucleare da 1 megatone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
