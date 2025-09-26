di Anna Mangiarotti Ci siamo! Inizia la tredicesima edizione del Festival della Fotografia Etica di Lodi, in programma fino al 23 ottobre, con cinque week-end ricchi di incontri, presentazioni e inaugurazioni: 20 le mostre, 80 i fotografi coinvolti, 8 le sezioni, che comprendono ’Uno sguardo sul mondo’ e ’Vite degli Altri’. A Brescia, l’agenda autunnale ha in serbo anche ’ Guido Crepax. Sogni, Giochi, Valentina 1953-2003’, al Museo di Santa Giulia dal 30 settembre al 15 febbraio 2026, rassegna antologica sul maestro che ha rivoluzionato il linguaggio del fumetto, e tra coloro che hanno contribuito ad elevarlo a forma d’arte riconosciuta a livello internazionale: abbraccia 150 opere, alcune mai esposte, tra tavole originali, bozzetti, disegni, progetti pubblicitari, storyboard di film, copertine di dischi e, appunto, giochi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un autunno d’arte tra mostre, incontri e grandi protagonisti