Un autunno d’arte tra mostre incontri e grandi protagonisti
di Anna Mangiarotti Ci siamo! Inizia la tredicesima edizione del Festival della Fotografia Etica di Lodi, in programma fino al 23 ottobre, con cinque week-end ricchi di incontri, presentazioni e inaugurazioni: 20 le mostre, 80 i fotografi coinvolti, 8 le sezioni, che comprendono ’Uno sguardo sul mondo’ e ’Vite degli Altri’. A Brescia, l’agenda autunnale ha in serbo anche ’ Guido Crepax. Sogni, Giochi, Valentina 1953-2003’, al Museo di Santa Giulia dal 30 settembre al 15 febbraio 2026, rassegna antologica sul maestro che ha rivoluzionato il linguaggio del fumetto, e tra coloro che hanno contribuito ad elevarlo a forma d’arte riconosciuta a livello internazionale: abbraccia 150 opere, alcune mai esposte, tra tavole originali, bozzetti, disegni, progetti pubblicitari, storyboard di film, copertine di dischi e, appunto, giochi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Merano d’autunno: arte, natura e tradizione da vivere
Ecco il caschetto perfetto per il rientro: corto, spettinabile ad arte, leggero e di tendenza. Anche per l'autunno in arrivo
Riscoprire il territorio con il Fai: appuntamenti d’autunno tra arte, cultura e sostenibilità
Autunno in Emilia-Romagna: arte, paesaggi dorati e relax alle terme. Scopri le 9 idee di viaggio per rigenerare corpo e mente
Note d'Autunno è un viaggio che intreccia natura, arte e comunità. Ogni edizione parte da una passeggiata "dolce", alla scoperta di paesaggi.
