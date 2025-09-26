Un anno senza Nasrallah Hezbollah non disarma

Feedpress.me | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno dopo la clamorosa decapitazione da parte di Israele dei vertici di Hezbollah, con la duplice uccisione dello storico leader Hasan Nasrallah e del suo designato successore Hashem Safieddin, il partito armato libanese tenta con fatica di rialzare la testa, nonostante i quotidiani bombardamenti israeliani e l’ostilità del governo di Beirut, incaricato dagli Stati Uniti di disarmare il Partito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

un anno senza nasrallah hezbollah non disarma

© Feedpress.me - Un anno senza Nasrallah, Hezbollah non disarma

In questa notizia si parla di: anno - nasrallah

anno senza nasrallah hezbollahUn anno senza Nasrallah, Hezbollah non disarma - Un anno dopo la clamorosa decapitazione da parte di Israele dei vertici di Hezbollah, con la duplice uccisione dello storico leader Hasan Nasrallah e del suo designato successore Hashem Safieddin, il ... msn.com scrive

anno senza nasrallah hezbollahLa sfida di Hezbollah: immagine di Nasrallah su sito turistico a un anno dalla morte - Domani ricorre il primo anniversario dell’uccisione in un raid israeliano del leader storico del “Partito di Dio”. Scrive asianews.it

Cerca Video su questo argomento: Anno Senza Nasrallah Hezbollah