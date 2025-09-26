Un altro parco in città Si stendono i pratini e il centro diventa verde
Rimettere in moto una macchina che già era stata avviata e praticamente pronta per essere accesa, riprogrammarla da zero e ripetere diverse volte la.danza della pioggia. Altro lavoro che si aggiunge a un pacchetto già bello ricco, tutto quello che serve per riportare in centro storico "Un altro parco in città", affettuosamente ‘il pratino’, la manifestazione nata nel lontano 2013 grazie all’intuizione di un gruppo di architetti (Un Altro Studio), poi diventata associazione (Un Altro Parco in Città Aps) e Consorzio Turistico Città di Pistoia e che da allora resiste e cresce. Dopo un primo set di date sfumate causa meteo, eccoci ai nuovi ‘giorni X’ confermati: 26, 27 e 28 settembre, ovvero da oggi a domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
