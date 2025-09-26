Senza alcun motivo apparente ha aggredito un medico, colpendolo con un violento pugno sulla spalla. Il sanitario ha riportato lesioni per quattro giorni di prognosi ma – inutile dirlo – è il grave gesto che lo ha ferito maggiormente e che rappresenta l’ennesima preoccupante aggressione ai danni di operatori sanitari nella nostra provincia. L’ultimo si è verificato mercoledì sera al pronto soccorso dell’ospedale di Vignola e sul posto sono intervenuti subito i carabinieri che hanno arrestato l’autore: un 56enne residente a Marano sul Panaro. Sono stati operatori e pazienti a dare subito l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Vignola, i colleghi di Castelnuovo e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un altro medico aggredito : "Colpito senza motivo". Oltre un episodio al giorno