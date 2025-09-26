Un altro medico aggredito | Colpito senza motivo Oltre un episodio al giorno

Senza alcun motivo apparente ha aggredito un medico, colpendolo con un violento pugno sulla spalla. Il sanitario ha riportato lesioni per quattro giorni di prognosi ma – inutile dirlo – è il grave gesto che lo ha ferito maggiormente e che rappresenta l’ennesima preoccupante aggressione ai danni di operatori sanitari nella nostra provincia. L’ultimo si è verificato mercoledì sera al pronto soccorso dell’ospedale di Vignola e sul posto sono intervenuti subito i carabinieri che hanno arrestato l’autore: un 56enne residente a Marano sul Panaro. Sono stati operatori e pazienti a dare subito l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Vignola, i colleghi di Castelnuovo e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

