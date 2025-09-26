Un altro furto in San Felice | Il cantiere aiuta i ladri
Con un plinto di sostegno preso dal cantiere del tram ha sfondato la porta a vetri del negozio e ha rubato il fondocassa. L’ennesimo furto è avvenuto l’altra notte, intorno alle 4, in via San Felice, una strada dove i negozianti soffrono già da mesi per le conseguenze della presenza dei lavori. "Quasi mi sono meravigliato di non essere mai stato derubato prima, vista la situazione che c’è qui", le parole amare di Carlo, il titolare del negozio di abbigliamento preso di mira. "Non abbiamo l’allarme, ma le telecamere sì. E hanno ripreso lo sbandato, forse un italiano, con la barba, mentre rompe la vetrina e, una volta dentro, ruba la cassettina con dentro gli spicci di fondocassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: altro - furto
