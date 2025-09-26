Un altro club passa a un fondo straniero | si chiude così la holding della famiglia Berlusconi iniziata nel 2018 Il Monza è americano Galliani se ne va
Il Monza diventa americano e perde anche Adriano Galliani che ha declinato l’offerta di diventare presidente. Fininvest ha annunciato il perfezionamento del closing per cedere subito l’80% delle quote al fondo Beckett Layne Ventures (Blv) e il restante 20% entro giugno 2026. Per la holding della famiglia Berlusconi si chiude così un percorso iniziato con l’acquisto del club brianzolo nel 2018, due anni dopo la cessione del Milan, con perdite cumulate che hanno superato i 240 milioni di euro dopo la retrocessione in B. Blv è un colosso con portafoglio da oltre 10 miliardi di dollari che spazia dall’intrattenimento digitale alle bevande e ora punta su Monza per la vicinanza a Milano e per la presenza di un simbolo come l’autodromo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: altro - club
La cessione di Retegui inguaia non solo Atalanta e Napoli: altro club coinvolto, ecco il perché
De Winter verso l’Inter? Un altro club si muove con il Genoa
Frattesi Juve: si inserisce un altro top club per il centrocampista dell’Inter! Dall’Inghilterra svelano questo scenario per il suo futuro, tutti i dettagli
Dopo il Bari anche il Lecce: i rossoneri battono un altro club pugliese in Coppa Italia e vanno agli ottavi con la Lazio ? #Calcio #CoppaItalia #MilanLecce - X Vai su X
Dopo il Bari anche il Lecce: i rossoneri battono un altro club pugliese in Coppa Italia e vanno agli ottavi con la Lazio ? - facebook.com Vai su Facebook
Un altro club passa a un fondo straniero: si chiude così la holding della famiglia Berlusconi iniziata nel 2018. Il Monza è americano, Galliani se ne va - Il Monza diventa americano e perde anche Adriano Galliani che ha declinato l’offerta di diventare presidente. Lo riporta sport.quotidiano.net
Cessione UFFICIALE: un altro club italiano passa ad un fondo straniero - Ufficiale il passaggio di proprietà: un altro club italiano è stato ceduto ad un fondo statunitense. Come scrive calciomercato.it