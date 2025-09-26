Un aggiornamento di Windows 11 ha rotto alcun app per la riproduzione di Blu-ray e DVD

Un bug introdotto dall’update KB5064081 di Windows 11 sta bloccando la riproduzione di Blu-ray, DVD e TV digitale in app che usano Enhanced Video Renderer e DRM audio. Microsoft sta lavorando a una soluzione. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Un aggiornamento di Windows 11 ha “rotto” alcun app per la riproduzione di Blu-ray e DVD

In questa notizia si parla di: aggiornamento - windows

