‘Un accordo con Fs’ per portare i rifiuti al nuovo inceneritore? Ma sui documenti non ce n’è traccia

In un’intervista a Fanpage, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e rifiuti Sabrina Alfonsi ha dato delle risposte che definirei preoccupanti e che gettano forti ombre sul tutto il progetto del termovalorizzatoreinceneritore di Roma. Come noto, l’impianto produrrà circa 600.000 tonnellate di CO2. Per mitigare le emissioni, nel progetto è previsto un impianto sperimentale di cattura della CO2 che però nel caso migliore (funzionamento 24 ore al giorno e tutti i giorni dell’anno) preverrà una quota ridicola delle emissioni, solo 400 tonnellate di CO2, cioè qualcosa dell’ordine dello 0.1% del totale, al costo di ben sei milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

