Umiliazioni e botte a un tetraplegico badante ai domiciliari

I maltrattamenti, contesta l'accusa, sono consistiti in insulti, umiliazioni, schiaffi, pugni, a cui la donna ricorreva per punire la vittima. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Umiliazioni e botte a un tetraplegico, badante ai domiciliari

