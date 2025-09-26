Umbria l' annuncio della Regione | tre milioni di euro in più nelle buste paga del personale dei Pronto Soccorso
La giunta di Stefania Proietti annuncia con una nota di aver approvato “l'assegnazione di 3.078.000,00 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinati al personale della dirigenza medica che opera nei servizi di pronto soccorso”. L'iniziativa è “frutto di un accordo siglato con le organizzazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
