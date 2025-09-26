Umbria l' annuncio della Regione | tre milioni di euro in più nelle buste paga del personale dei Pronto Soccorso

Perugiatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta di Stefania Proietti annuncia con una nota di aver approvato “l'assegnazione di 3.078.000,00 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinati al personale della dirigenza medica che opera nei servizi di pronto soccorso”. L'iniziativa è “frutto di un accordo siglato con le organizzazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

