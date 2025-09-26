Umbria chiama i carabinieri dicendo di volersi uccidere e poi li aggredisce con una catena

Perugiatoday.it | 26 set 2025

Una telefonata e poi l'aggressione. I carabinieri hanno arrestato un 48enne residente nell’Orvietano, gravato da precedenti, con le accuse di minaccia aggravata a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. È successo a Montecchio, in provincia di Terni, nella tarda serata di lunedì. Secondo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

