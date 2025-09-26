ULTIM’ORA CALCIOPOLI | arriva il pentimento di Agnelli in persona | Confessati tutti i reati commessi
ULTIM’ORA CALCIOPOLI: arriva il pentimento di Agnelli in persona Confessati tutti i reati commessi"> Calciopoli è stato uno dei più grandi scandali della storia del calcio italiano. Ancora se ne discute ad anni di distanza. Calciopoli è stata una delle vicende più clamorose e controverse nella storia del calcio italiano. Scoppiata nel 2006, ha coinvolto club di Serie A, dirigenti, arbitri e addetti ai lavori, portando alla luce un sistema di rapporti e favori che comprometteva l’integrità delle partite. La notizia degli scandali sconvolse il mondo del calcio, generando incredulità tra tifosi e operatori del settore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: ultim - calciopoli
ULTIM’ORA CALCIOPOLI: viene a galla un nuovo dettaglio | Ora cambia tutta la storia
#Moggi #Carraro #Calciopoli #Juventus #Juve VIDEO - X Vai su X
Luciano Moggi torna a parlare di Calciopoli ? Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex dirigente della Juventus ha puntato nuovamente il dito contro Franco Carraro, ex presidente della FIGC Poi l’elogio a Igor Tudor e il consiglio sulla ge - facebook.com Vai su Facebook