Ultima Generazione | Roma in piazza Montecitorio i turisti passano liberi i cittadini placcati dalla Polizia

Alina, Beatrice e Serena al settimo giorno di sciopero della fame per denunciare l'ipocrisia del governo. Roma, 26 settembre 2025 – Questa mattina alle ore 9.20 Alina, Beatrice e Serena, al settimo giorno di sciopero della fame, assieme ad altre 7 persone di Ultima Generazione, si sono recate di fronte alla Camera dei Deputati per chiedere al governo Meloni di riconoscere il genocidio in corso a Gaza e di garantire protezione e sicurezza per le persone salpate con le Flotille. Hanno esposto dei cartelli con scritto "settimo giorno di sciopero della fame", la bandiera palestinese e lo striscione con scritto "Ultima Generazione ".