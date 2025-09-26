Ultima Generazione blitz pro-Gaza a Montecitorio | attivisti trascinati via dai carabinieri

Protesta in piazza Montecitorio, di fronte alla Camera, di Ultima Generazione contro la guerra a Gaza definita “un genocidio” e a sostegno della Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia con un carico umanitario. Sei attivisti volevano incatenarsi di fronte all’ingresso del palazzo con bandiere della Palestina e sono stati trascinati via dai carabinieri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ultima Generazione, blitz pro-Gaza a Montecitorio: attivisti trascinati via dai carabinieri

