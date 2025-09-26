Ultima estrazione SuperEnalotto oggi | i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto venerdì 26 settembre 2025

Milano, 26 settembre 2025 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 26 settembre 2025. La sestina vincente questa sera vale un jackpot da 56 milioni e 200mila euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 marzo Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore, con una schedina da cinque euro, si è aggiudicato il montepremi da 35,4 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui con noi la diretta a partire dalle 20. Superenalotto. Quote. Lotto. Simbolotto. 10eLotto. Come riscuotere una vincita?. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ultima estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, venerdì 26 settembre 2025

