Ugl salute | Giovanni Ferraro nuovo segretario provinciale di Palermo

La Federazione Ugl Salute annuncia la nomina di Giovanni Ferraro a segretario provinciale di Palermo. La decisione è stata assunta dal Segretario Nazionale Gianluca Giuliano. Ferraro, già Coordinatore regionale del 118 Seus per la Sicilia, raccoglie l’eredità del compianto Vincenzo Ginnastica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

UGL Salute: Giovanni Ferraro è il nuovo segretario provinciale di Palermo. "Difendere la dignità degli operatori è un dovere - (ASI) La segreteria nazionale della UGL Salute ha nominato Giovanni Ferraro nuovo segretario provinciale di Palermo. Secondo agenziastampaitalia.it

