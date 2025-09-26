Arrivano brutte notizie dopo l’ultima giornata di campionato: grave infortunio e assenza lunghissima dai campi di gioco Brutta tegola a inizio stagione, uno dei big della squadra rischia di dover alzare bandiera bianca per il resto del campionato a causa di un grave infortunio. Infortunio e lungo stop per Van de Beek (LaPresse) – Calciomercato.it Il Girona in Spagna è infatti alle prese con lo stop di Donny Van de Beek, ko nell’ultimo match di Liga di martedì scorso pareggiato per 1-1 da catalani in casa dell’ Athletic Bilbao. L’olandese ha lasciato il campo al 33’ del primo tempo e il suo problema non presagiva nulla di buono. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

UFFICIALE, il tallone d'Achille fa crack: out 9 mesi e stagione finita