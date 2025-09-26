UFFICIALE! CANALE 5 | TORNA STRISCIA LA NOTIZIA TUTTI I DETTAGLI SULLA NUOVA EDIZIONE
Striscia la Notizia torna su Canale 5. Nessuna cancellazione, nessuno spostamento su Italia 1. Il tg satirico ideato e diretto da Antonio Ricci si appresta a tornare sull’ammiraglia Mediaset. L’annuncio è ufficiale in quanto arriva dal promo trasmesso da Canale 5 che invita il pubblico a segnalare problemi alla redazione del programma di inchieste e satira in onda dal 1988. “Grazie mille a Striscia”, “Ogni tanto c’è qualcuno che ci aiuta”, “Grazie che ci siete voi”. Nel promo ufficiale è un susseguirsi di voci del pubblico che ringraziano il servizio pubblico di Striscia. Il sottotitolo della 38° edizione è “Finché c’è Striscia c’è speranza”, così si chiude l’annuncio passato su Canale 5. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: ufficiale - canale
Carabiniere salva bimba disabile nel porto canale, Colombo (FdI): "Gesto eroico, vale un encomio ufficiale"
Dora Romano in diretta su Canale Italia: l’annuncio ufficiale di Massimo Martire durante “Notizie Oggi”
Quando torna La notte del cuore su Canale 5: ora c’è la data ufficiale
Milo Italiano - Canale Ufficiale - facebook.com Vai su Facebook
Il canale tv ufficiale della Lazio sbarca in chiaro su Sportitalia - X Vai su X
Ufficiale: Amadeus torna su Canale 5. Perché il suo accordo con Mediaset farà bene alla tv (ma non alla Rai) - Dopo l’ospitata a This Is Me di Silvia Toffanin il conduttore sbarcherà sulla rete ammiraglia Mediaset per condurre l’evento benefico ‘Una, nessuna e centomila’ ... Segnala libero.it
Amadeus approda su Canale 5: sarà lui a condurre l’evento benefico Una Nessuna Centomila - Amadeus torna a sorpresa su Canale 5 per guidare una delle serate musicali più attese e significative dell’anno: Una Nessuna Centomila , l’evento benefico contro la violenza sulle donne che si terrà ... Secondo comingsoon.it