Striscia la Notizia torna su Canale 5. Nessuna cancellazione, nessuno spostamento su Italia 1. Il tg satirico ideato e diretto da Antonio Ricci si appresta a tornare sull’ammiraglia Mediaset. L’annuncio è ufficiale in quanto arriva dal promo trasmesso da Canale 5 che invita il pubblico a segnalare problemi alla redazione del programma di inchieste e satira in onda dal 1988. “Grazie mille a Striscia”, “Ogni tanto c’è qualcuno che ci aiuta”, “Grazie che ci siete voi”. Nel promo ufficiale è un susseguirsi di voci del pubblico che ringraziano il servizio pubblico di Striscia. Il sottotitolo della 38° edizione è “Finché c’è Striscia c’è speranza”, così si chiude l’annuncio passato su Canale 5. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - UFFICIALE! CANALE 5: TORNA STRISCIA LA NOTIZIA. TUTTI I DETTAGLI SULLA NUOVA EDIZIONE