Ufficiale Ancona si candida a capitale della Cultura per il 2028 In lizza altri 24 comuni

ANCONA – È stata presentata ufficialmente ieri, giovedì 25 settembre, la candidatura di Ancona a capitale italiana della Cultura 2028.Il sostanzioso dossier è stato dunque inviato al ministero della Cultura. Si tratta di un progetto già annunciato, ma che diventa ora ufficiale a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ancona, si va in scena: prima impegno ufficiale della stagione in coppa contro il Castelfidardo

Ancona, spaccio e violenza a pubblico ufficiale: 60enne rimpatriato dopo la pena

Ancona si candida a Capitale della Cultura. Silvetti: «Superare la patina di anonimato sedimentata negli anni». Con Mancinelli sindaca arrivò in finale (senza vincere) nel 2022 - «Rimettere al centro la cultura significa riconoscere l’anima più autentica di questa città». Da corriereadriatico.it

Ancona, la Capitale della Cultura? Prima pensate al Guasco tra cantieri e incompiute - ANCONA Il Guasco ferito, terra di cantieri senza fine e di sogni che il tempo sta condannando a diventare incompiute. Riporta msn.com