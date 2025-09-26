Ufficiale Ancona si candida a capitale della Cultura per il 2028 In lizza altri 24 comuni

ANCONA – È stata presentata ufficialmente ieri, giovedì 25 settembre, la candidatura di Ancona a capitale italiana della Cultura 2028.Il sostanzioso dossier è stato dunque inviato al ministero della Cultura. Si tratta di un progetto già annunciato, ma che diventa ora ufficiale a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

