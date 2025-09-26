«La Palestina è nostra. Non lasceremo la nostra terra». «L'alba della libertà sorgerà e la bandiera della Palestina sventolerà alta nei nostri cieli come simbolo di dignità, fermezza e libertà dall'occupazione». Abu Mazen, leader dell'Autorità nazionale palestinese, appare in video di fronte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite dopo che Washington gli ha revocato il visto per partecipare di persona all'evento e mentre il Times di Londra rivela che Israele potrebbe essere escluso dalle competizioni Uefa a causa del conflitto a Gaza. Anche lui a sua volta escluso da New York per volere di Donald Trump, ma rincuorato dalla spinta pro-Palestina, Abu Mazen candida l'Anp al governo della Striscia, annuncia di voler collaborare con Stati Uniti, Arabia saudita, Francia e Onu per implementare un piano di pace per il dopoguerra, in cui Hamas non avrà alcun ruolo e dovrà deporre le armi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uefa pronta a escludere Tel Aviv dai Mondiali