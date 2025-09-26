Ue prepara il muro anti-droni | risposta immediata alla minaccia russa

L’Unione Europea si trova in una fase cruciale di ridefinizione della propria architettura di sicurezza, spinta dall’escalation delle minacce ibride e convenzionali provenienti dall’Est. Al centro di questa urgenza strategica si pone l’implementazione di un “muro anti-droni” lungo il suo Fianco Orientale, un progetto che il Commissario europeo alla Difesa, Andrius Kubilius, ha recentemente elevato a livello di “priorità assoluta”. Parlando da Helsinki dopo un vertice cruciale, Kubilius ha sottolineato come la fase delle “discussioni” stia cedendo il passo a quella delle “ azioni concrete “, un cambio di passo dettato dalla necessità di rispondere con prontezza e unità alle ripetute provocazioni da parte della Federazione Russa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

