Ue prepara il muro anti-droni | risposta immediata alla minaccia russa

Thesocialpost.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea si trova in una fase cruciale di ridefinizione della propria architettura di sicurezza, spinta dall’escalation delle minacce ibride e convenzionali provenienti dall’Est. Al centro di questa urgenza strategica si pone l’implementazione di un “muro anti-droni” lungo il suo Fianco Orientale, un progetto che il Commissario europeo alla Difesa, Andrius Kubilius, ha recentemente elevato a livello di “priorità assoluta”. Parlando da Helsinki dopo un vertice cruciale, Kubilius ha sottolineato come la fase delle “discussioni” stia cedendo il passo a quella delle “ azioni concrete “, un cambio di passo dettato dalla necessità di rispondere con prontezza e unità alle ripetute provocazioni da parte della Federazione Russa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ue prepara il muro anti droni risposta immediata alla minaccia russa

© Thesocialpost.it - Ue prepara il “muro anti-droni”: risposta immediata alla minaccia russa

In questa notizia si parla di: prepara - muro

Ndoye, il Bologna alza il muro: l'offerta non basta, Manna prepara il piano B

ue prepara muro antiL'Ue mette in conto l’escalation con la Russia. Ma il "muro anti-droni" non è pronto - Sul tavolo dei ministri dei paesi dell’est riuniti oggi con Kubilius il muro anti- Segnala huffingtonpost.it

ue prepara muro antiL’Europa prepara il «muro di droni» a est. Merz: «Non siamo in guerra ma neppure in pace» - La ricostruzione del versante orientale della Nato comincia da una alleanza regionale per un «muro di droni». Si legge su editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Ue Prepara Muro Anti