Ue l’Italia non punta abbastanza sul futuro | ancora pochi fondi alla ricerca

L’Italia stenta a diventare un Paese innovativo. La spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S) nel 2023 è cresciuta del 7,7% raggiungendo 29,4 miliardi di euro, ma il suo peso sull’economia nazionale non è migliorato, restando fermo all’1,37% del Pil. Lo rivela l’Istat, sottolineando come l’aumento in valore assoluto sia stato controbilanciato dalla crescita del Pil stesso. Il Nord traina, il Sud arranca. A guidare gli investimenti sono soprattutto le imprese, vero motore dell’innovazione di prodotto e processo. Università ed enti pubblici svolgono un ruolo chiave, mentre è in crescita il contributo delle istituzioni non profit. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

