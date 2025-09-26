Ue fuori dal Patto di stabilità gli investimenti in prevenzione Il consiglio di Andrea Mandelli Fofi

Prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico appropriata ed efficace. Questi gli strumenti cruciali per lo sviluppo di percorsi di cura che facciano bene ai cittadini e al Ssn. Questi i temi affrontati in occasione dell’appuntamento “Fragilità, verso un nuovo paradigma. Dalla salute dei cittadini alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale” organizzato da Formiche ed Healthcare Policy con il contributo non condizionante di Pfizer, con l’obiettivo di passare da un approccio emergenziale a uno strutturale, ponendo le basi per un nuovo paradigma nella gestione delle fragilità. A margine dell’evento abbiamo intervistato Andrea Mandelli presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ue, fuori dal Patto di stabilità gli investimenti in prevenzione. Il consiglio di Andrea Mandelli (Fofi)

