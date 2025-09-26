Udc Decio Terrana nomina la nuova responsabile regionale per istruzione e formazione

Nuova nomina all’interno dell’Unione di Centro in Sicilia. Il coordinatore regionale Decio Terrana ha annunciato l’incarico affidato a Giuseppa Isabella La Ferlita, docente di tecnica chimica e microbiologica e collaboratrice del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it