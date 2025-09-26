Udc Decio Terrana nomina la nuova responsabile regionale per istruzione e formazione
Nuova nomina all’interno dell’Unione di Centro in Sicilia. Il coordinatore regionale Decio Terrana ha annunciato l’incarico affidato a Giuseppa Isabella La Ferlita, docente di tecnica chimica e microbiologica e collaboratrice del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: decio - terrana
Kermesse nazionale dell'Udc, previsto doppio intervento di Decio Terrana
Decio Terrana. . Questa mattina abbiamo presentato le Liste dell' Unione di Centro per le prossime Elezioni Regionali in Calabria del 5-6 Ottobre, alla presenza dei dirigenti locali, dei candidati al Consiglio Regionale, al Presidente del Udc Lorenzo Cesa, al S - facebook.com Vai su Facebook
Udc Sicilia, l’On. Decio Terrana nomina la Dott.ssa La Ferlita responsabile regionale Istruzione e Formazione - Decio Terrana, comunica la nomina del nuovo responsabile regionale del Settore Istruzione e Formazione dell’Unione di Centro in Sicilia, la Dott. Segnala blogsicilia.it
Udc Sicilia, l’On. Decio Terrana nomina il nuovo responsabile cittadino per la Città di Palermo - Il nuovo coordinatore cittadino dell’Udc Sicilia per la Città di Palermo è il dott. Si legge su blogsicilia.it