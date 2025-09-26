Ucraina Russia | Irresponsabili minacce Zelensky di colpire Cremlino

(Adnkronos) – “Irresponsabili le minacce” di Volodymyr Zelensky di colpire il Cremlino. Così il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, ha commentato le dichiarazioni del presidente ucraino, che ha ammonito Mosca a fermare la guerra o i leader del Cremlino dovranno nascondersi nei bunker. “Zelensky – ha detto Peskov in un briefing con i giornalisti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

