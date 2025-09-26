Ucraina il Cremlino | Abbattere i nostri jet? Dichiarazioni irresponsabili
Avvistati droni sospetti, di nuovo chiuso lo spazio aereo sopra lo scalo di Aalborg in Danimarca. Trump: "Deluso da Putin, è ora di fermarsi". Polonia ai suoi cittadini in Bielorussia: "Andatevene". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Trump: "Molto deluso dalla telefonata con Putin, sto aiutando l'Ucraina" | Il leader del Cremlino: "Peggio per l'Occidente se continuerà la politica anti-russa"
Ucraina, conquistati villaggi in oblast di Sumy e Dnipropetrovsk da Russia, raid del Cremlino con droni e artiglieria, 4 morti e 36 feriti - VIDEO
Cremlino: “Contingente europeo in Ucraina inaccettabile”. Trump: “Lunedì dichiarazione importante sulla Russia”
#Tg2000 - #Ucraina, botta e risposta tra #Trump e il #Cremlino #24settembre #Tv2000 #UkraineRussiaWar #Ucraina #Russia #Putin #Zelensky #ONU @tg2000it
UCRAINA | II portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il Cremlino continua la guerra in Ucraina per tutelare i suoi "interessi" e "per il suo futuro". "Non abbiamo alternative", ha aggiunto. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti. #ANSA
Ucraina, il Cremlino: "Abbattere i nostri jet? Dichiarazioni irresponsabili" - Commento lapidario del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sulle dichiarazioni da parte dell'Occidente di abbattere i jet russi: "Dichiarazioni irresponsa ..."
Ucraina, Russia: "Irresponsabili minacce Zelensky di colpire Cremlino" - Peskov: "Sta chiaramente continuando i suoi sforzi disperati".