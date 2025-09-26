Ucraina il Cremlino | Abbattere i nostri jet? Dichiarazioni irresponsabili

Avvistati droni sospetti, di nuovo chiuso lo spazio aereo sopra lo scalo di Aalborg in Danimarca. Trump: "Deluso da Putin, è ora di fermarsi". Polonia ai suoi cittadini in Bielorussia: "Andatevene". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Trump: "Molto deluso dalla telefonata con Putin, sto aiutando l'Ucraina" | Il leader del Cremlino: "Peggio per l'Occidente se continuerà la politica anti-russa"

Ucraina, conquistati villaggi in oblast di Sumy e Dnipropetrovsk da Russia, raid del Cremlino con droni e artiglieria, 4 morti e 36 feriti - VIDEO

Cremlino: “Contingente europeo in Ucraina inaccettabile”. Trump: “Lunedì dichiarazione importante sulla Russia”

