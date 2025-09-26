Ucraina Colonnello Filomeni al GdI | Ue sospenda immediatamente aiuti militari a Zelensky fuori discussione ingresso Kiev nella Nato
Il tenente colonnello ha poi toccato anche altri temi: dai droni su svariati paesi europei, attribuiti indebitamente alla Russia, alle elezioni in Moldavia, alle mosse di Trump sull'Ue Il colonnello Fabio Filomeni, intervistato dal Giornale d’Italia, ha parlato soprattutto della questione Ucr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: ucraina - colonnello
Nel 2022 Lapin ha comandato il Distretto militare centrale russo e il raggruppamento Centro in Ucraina, trovandosi poi ad affrontare le critiche del leader ceceno Ramzan Kadyrov - facebook.com Vai su Facebook