Ucraina Colonnello Filomeni al GdI | Ue sospenda immediatamente aiuti militari a Zelensky fuori discussione ingresso Kiev nella Nato

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tenente colonnello ha poi toccato anche altri temi: dai droni su svariati paesi europei, attribuiti indebitamente alla Russia, alle elezioni in Moldavia, alle mosse di Trump sull'Ue Il colonnello Fabio Filomeni, intervistato dal Giornale d’Italia, ha parlato soprattutto della questione Ucr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ucraina colonnello filomeni al gdi ue sospenda immediatamente aiuti militari a zelensky fuori discussione ingresso kiev nella nato

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Colonnello Filomeni al GdI: “Ue sospenda immediatamente aiuti militari a Zelensky, fuori discussione ingresso Kiev nella Nato”

In questa notizia si parla di: ucraina - colonnello

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Colonnello Filomeni Gdi