Un evento imperdibile per tutti i cinefili: dal 29 settembre al 1° dicembre 2025, il circuito UCI Cinemas celebra i 90 anni di Woody Allen con una rassegna speciale che porta sul grande schermo alcuni dei suoi film più iconici. La rassegna fa parte del ciclo ESSAI, dedicato ai grandi maestri del cinema, e prevede la proiezione di dieci titoli in sale selezionate, ogni lunedì alle ore 21:00, al prezzo speciale di 5,5 euro a biglietto. Indice. Woody Allen: un’icona del cinema mondiale. UCI Cinemas: rassegna “Woody Allen” 2025 – Il calendario completo. Perché una rassegna dedicata a Woody Allen. Quanto costa e dove vedere i film. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - UCI Cinemas lancia la rassegna “Woody Allen” per celebrare i 90 anni del regista: film a 5,5 euro