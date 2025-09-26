UCI Cinemas | In arrivo una rassegna per i 90 anni di Woody Allen
Il circuito UCI Cinemas si prepara a festeggiare i 90 anni del grande regista Woody Allen con una nuova rassegna in arrivo dal 29 settembre. A partire dal 29 settembre, e fino al 1° dicembre, UCI Cinemas festeggerà il 90° compleanno di Woody Allen con una Rassegna ESSAI dedicata a tutti gli appassionati. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni offerte dal circuito. UCI Cinemas festeggia Woody Allen. Gli spettatori di UCI Cinemas potranno (ri)vedere sul grande schermo alcuni dei film più iconici di Woody Allen grazie alla rassegna ESSAI organizzata in occasione dei 90 anni del regista di culto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
