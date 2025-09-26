UCI Cinemas | In arrivo una rassegna per i 90 anni di Woody Allen

Universalmovies.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il circuito UCI Cinemas si prepara a festeggiare i 90 anni del grande regista Woody Allen con una nuova rassegna in arrivo dal 29 settembre. A partire dal 29 settembre, e fino al 1° dicembre, UCI Cinemas festeggerà il 90° compleanno di Woody Allen con una Rassegna ESSAI dedicata a tutti gli appassionati. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni offerte dal circuito. UCI Cinemas festeggia Woody Allen. Gli spettatori di UCI Cinemas potranno (ri)vedere sul grande schermo alcuni dei film più iconici di  Woody Allen  grazie alla  rassegna ESSAI  organizzata in occasione dei 90 anni del regista di culto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

uci cinemas in arrivo una rassegna per i 90 anni di woody allen

© Universalmovies.it - UCI Cinemas | In arrivo una rassegna per i 90 anni di Woody Allen

In questa notizia si parla di: cinemas - arrivo

Cerca Video su questo argomento: Uci Cinemas Arrivo Rassegna