ucciso e fatto a pezzi svolta dalle telecamere fermato un collega

È accusato di aver ucciso il suo amico cuoco, di averlo fatto a pezzi e di essersi disfatto del corpo, abbandonandolo a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Il tutto, a quanto risulta dalle indagini, per un debito di poche centinaia di euro. È l’ipotesi della Procura della Repubblica a proposito del giallo di Spoleto. Il 33enne Dmytro Shuryn, indagato da martedì, è finito in carcere nelle prime ore del mattino di ieri per i reati di omicidio, distruzione e occultamento di cadavere. A dare una svolta all’indagine, coordinata dal procuratore capo Caludio Cicchella, sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire quelle che presumibilmente sarebbero le ultime ore di vita di Bala Sagor, conosciuto da tutti come Obi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
