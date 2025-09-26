Ucciso e fatto a pezzi per poche centinaia di euro Il presunto omicida in cella | tradito da telecamere e testimoni
Spoleto, 26 settembre 2025 – Ucciso e fatto a pezzi per poche centinaia di euro. È quanto ipotizza la Procura della Repubblica di Spoleto in merito al movente dell’omicidio del giovane cuoco del Bangladesh Bala Sagor, conosciuto da tutti come Obi, il cui cadavere è stato trovato sezionato nella tarda serata di lunedì scorso. All’alba di ieri mattina è stato sottoposto a fermo Dmytro Shuryn, il 33enne ucraino, finito già da martedì nel registro degli indagati e accusato dei reati di omicidio, distruzione e occultamento di cadavere. La svolta è arrivata già mercoledì pomeriggio, grazie alle immagini delle telecamere pubbliche di videosorveglianza e di quelle installate da alcune attività commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
