Ucciso a Colico Un’esecuzione la fine di Ioan

Ucciso con un colpo di arma da fuoco nel magazzino di Colico dove lavorava. La vittima è Ioan Florean, elettricista romeno di 37 anni. Abitava a Delebio, insieme alla sorella. È stata proprio lei l’altra sera a trovarlo esanime. Non tornava a casa né rispondeva al telefono, è andata a cercarlo nel capannone al piano terra che lui aveva preso in affitto, sul retro di una villetta bifamiliare lungo via Nazionale Nord, la Sp 72, all’estrema periferia Nord di Colico, sul confine con le province di Como e di Sondrio, e lo ha rinvenuto riverso a terra. Era in una pozza di sangue e un foro in corpo. "Colpito con verosimiglianza da un colpo di arma da fuoco", si limita a spiegare al momento Ezio Domenico Basso, il procuratore della Repubblica di Lecco, i cui magistrati stanno coordinando le indagini dei carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it