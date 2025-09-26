Uccise l' orsa Amarena rinviato a giudizio | processo a gennaio

Andrea Leombruni, l'uomo che nella notte del 31 agosto 2023, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, sparò all'esemplare, andrà a processo a gennaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uccise l'orsa Amarena, rinviato a giudizio: processo a gennaio

Ucciso dall'orsa, runner diffamato: il processo arriva a Latina Andrea Papi era morto in Trentino, i post sui social anche di una donna di Latina Arriva anche a Latina una parte del processo per diffamazione in concorso che vede imputata una donna del…

In 18 a processo accusati di avere diffamato Andrea Papi, ucciso dall'orsa JJ4 il 5 aprile 2023

