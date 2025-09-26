Uccise l' orsa Amarena rinviato a giudizio | processo a gennaio

Andrea Leombruni, l'uomo che nella notte del 31 agosto 2023, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, sparò all'esemplare, andrà a processo a gennaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

