Uccise l’orsa Amarena rinviato a giudizio con l' aggravante della crudeltà

Roma, 26 settembre 2025 - Sparò con il fucile all'orsa Amarena, uno dei simboli del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e oggi il giudice pre dibattimentale del Tribunale di Avezzano lo ha rinviato a giudizio con l'accusa di uccisione di animale e di aver agito con l'aggravante della crudeltà. Andrea Leombruni la notte del 31 agosto 2023, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, imbraccio il fucile e fece fuoco contro l'orsa, che era accompagnata da due cuccioli, di cui si persero le tracce. L'orso bruno marsicano è una specie protetta. Amarena morì poco dopo davanti all'abitazione di Leombruni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

