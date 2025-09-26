Uccise l’orsa Amarena rinviato a giudizio con l' aggravante della crudeltà
Roma, 26 settembre 2025 - Sparò con il fucile all'orsa Amarena, uno dei simboli del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e oggi il giudice pre dibattimentale del Tribunale di Avezzano lo ha rinviato a giudizio con l'accusa di uccisione di animale e di aver agito con l'aggravante della crudeltà. Andrea Leombruni la notte del 31 agosto 2023, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, imbraccio il fucile e fece fuoco contro l'orsa, che era accompagnata da due cuccioli, di cui si persero le tracce. L'orso bruno marsicano è una specie protetta. Amarena morì poco dopo davanti all'abitazione di Leombruni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: uccise - orsa
L’orsa Jj4 lascia il Trentino: l’esemplare che uccise Andrea Papi trasferito nel parco tedesco della Foresta Nera
Trasferita in Germania l'orsa JJ4, uccise Andrea Papi
Trasferita in Germania l’orsa JJ4. Nel 2023 aggredì e uccise il 26enne Andrea Papi
Rinviato a giudizio l'uomo che uccise l'orsa Amarena #ANSA - X Vai su X
In 18 a processo accusati di avere diffamato Andrea Papi, ucciso dall’orsa JJ4 il 5 aprile 2023 - facebook.com Vai su Facebook
Rinviato a giudizio l’uomo che uccise l’orsa Amarena, anche l’aggravante della crudeltà - L’esemplare di orso bruno marsicano, specie protetta, morì poco dopo davanti all’abitazione di Leombruni; l’orsa aveva con sé due cuccioli dei quali subito dopo si persero le tracce. Secondo rete8.it
L’uomo che uccise a fucilate l’orsa Amarena in Abruzzo andrà a processo - L'uomo che nella notte tra 31 agosto e 1 settembre 2023 ha ucciso l'orsa Amarena andrà a processo: è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Avezzano ... Segnala fanpage.it