Uccise le figlie di 9 8 e 5 anni Travis Decker trovato morto dopo una caccia all'uomo di tre mesi
La caccia a Decker, durata oltre tre mesi, ha interessato tre stati Usa e generato diversi falsi allarmi prima della svolta. I resti dell'uomo a poco più di un km dalla scena del crimine del giugno scorso in cui furono trovati i corpi senza vita delle tre sorelline. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Strage di Cisterna, assolti i medici che hanno dato la pistola a Capasso: “Le mie figlie uccise due volte”
Strage di Cisterna, Antonietta Gargiulo: “Le mie figlie uccise un’altra volta”
Due padri. Due figlie uccise brutalmente. Potrebbero odiarsi. E invece decidono di parlarsi, di ascoltarsi, di lottare insieme perché nessun altro debba soffrire come loro. Mio padre, tuo padre. Due uomini contro l'odio del conflitto israeloaplestinese, di Lucian
Uccise moglie e figlia a fucilate, ergastolo per Salvatore Montefusco: condannato a 30 ani in primo grado per la «comprensibilità uman...
Uccise il padre con 99 coltellate, rinviato a giudizio - È stato rinviato a giudizio Marco Campagnari, il 47enne che il 12 luglio dello scorso anno uccise con 99 coltellate il padre Franco, 67 anni, nella villetta di famiglia a Lazise (Verona).