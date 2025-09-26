Uccise le figlie di 9 8 e 5 anni Travis Decker trovato morto dopo una caccia all'uomo di tre mesi

La caccia a Decker, durata oltre tre mesi, ha interessato tre stati Usa e generato diversi falsi allarmi prima della svolta. I resti dell'uomo a poco più di un km dalla scena del crimine del giugno scorso in cui furono trovati i corpi senza vita delle tre sorelline. 🔗 Leggi su Fanpage.it

