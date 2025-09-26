Uccise la compagna Floriana Floris con 45 coltellate | tre anni di sconto di pena per Paolo Riccone

Paolo Riccone uccise la compagna Floriana Floris nel giugno 2023. In primo grado era stato condannato a 22 anni. Ora, la Corte d'appello di Torino ha ridotto la sua pena a 19 anni. La sera del femminicidio, lei aveva ripreso i suoi ultimi istanti di vita. Dopo averla uccisa, lui aveva provato a suicidarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it