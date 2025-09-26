Uccise la compagna Floriana Floris con 45 coltellate | tre anni di sconto di pena per Paolo Riccone
Paolo Riccone uccise la compagna Floriana Floris nel giugno 2023. In primo grado era stato condannato a 22 anni. Ora, la Corte d'appello di Torino ha ridotto la sua pena a 19 anni. La sera del femminicidio, lei aveva ripreso i suoi ultimi istanti di vita. Dopo averla uccisa, lui aveva provato a suicidarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Uccise la compagna Floriana Floris con 45 coltellate: tre anni di sconto di pena per Paolo Riccone - Il processo di primo grado per il femminicidio avvenuto a Incisa Scapaccino, nell'astigiano, si era concluso il 19 luglio 2024.
Femminicidio di Incisa Scapaccino: uccise la compagna Floriana Floris con 45 coltellate, sconto di pena di tre anni per Paolo Riccone - La corte d'appello di Torino ha ridotto di tre anni, riducendola da 22 a 19, la pena inflitta in primo grado a Paolo Riccone, il 59enne consulente finanziario che il 6 giugno 2023 uccise con 45 coltel ...