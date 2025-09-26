Uccisa sulla ciclabile irregolare La Procura chiede un anno per Granelli
La Procura chiede la condanna a un anno per Marco Granelli, ex assessore comunale alla Mobilità, attualmente in carica nella cura del territorio, per omicidio colposo stradale, in relazione alla morte di Cristina Scozia, la 39enne che si trovava in bici su una ciclabile tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, vicino al Palazzo di Giustizia, quando è stata travolta e uccisa da una betoniera. La colpa contestata a Granelli dal pm Mauro Clerici, su cui deciderà il gup Alberto Carboni, è la responsabilità sulle presunte irregolarità nella realizzazione di quella pista ciclabile che si è rivelata mortale per la ciclista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
