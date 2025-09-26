Uccisa a Gaza operatrice umanitaria incinta | Tasneem morta in un raid israeliano con i 2 figli piccoli

A Gaza la psicologa e dottoressa 27enne Tasneem è stata uccisa insieme ai due figli piccoli di 3 e 5 anni in un attacco israeliano sulla Striscia di Gaza. La donna era incinta di un altro figlio dopo che l'anno scorso aveva perso un terzo figlioletto di appena 3 anni. Nell'attacco è rimasto ferito anche il marito della donna. Tasneem lavorava per Juzoor for Health and Community Development, partner di Oxfam. 🔗 Leggi su Fanpage.it

