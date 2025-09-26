Ubaldo Pantani a Tale e Quale Show con un cerotto sull'orecchio | cosa è successo c'entra Carlo Conti

Ubaldo Pantani è il quarto giudice di Tale e Quale Show. Il comico e imitatore si è presentato in studio con un vistoso cerotto sull'orecchio. Ha spiegato cosa gli è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alfero si anima per il 60esimo Palio dei somari tra tradizione e spettacoli, tra gli ospiti il comico Ubaldo Pantani

Eliopoli, salta il talk show con Simona Ventura e Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani al Persio Flacco di Volterra con il suo nuovo spettacolo 'Inimitabile'

Ciao a tutti! Vi consigliamo caldamente di prenotare per la serata Artisti Uniti per la Val Di Cecina, uno spettacolo di solidarietà, musica e divertimento al Teatro Marchionneschi di Guardistallo, in cui interverranno l’attore e imitatore Ubaldo Pantani, Antonio Aia - facebook.com Vai su Facebook

