U S Avellino Biancolino presenta la sfida con la Virtus Entella | Settimana complicata ma squadra in buona condizione

Alla vigilia della partita che vedrà l’Avellino affrontare in trasferta la Virtus Entella, l’allenatore Raffaele Biancolino ha illustrato in conferenza stampa lo stato della squadra e le condizioni dei singoli giocatori.L’allenatore ha aperto l’incontro rivolgendo un pensiero al giornalista Dino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - biancolino

Avellino ancora in rodaggio, Biancolino: “C’è da pedalare”

Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo

Avellino, prolungamento per Biancolino e nuovo staff al completo

L’Avellino di Biancolino non è solo cuore e corsa La vittoria di Carrara ha entusiasmato i tifosi. Cuore, grinta e attaccamento alla maglia sono state le armi vincenti dell'Avellino U.S. Avellino 1912 - facebook.com Vai su Facebook

AVELLINO - Biancolino: "Partita importante, ora dobbiamo stare sul pezzo e con i piedi per terra" https://ift.tt/2gS8hsL - X Vai su X

Avellino, una grande crescita: in panchina c’è il “Pitone” Biancolino - A inizio annata, Tuttosport, sbilanciandosi un po’, aveva indicato l’Avellino come la possibile sorpresa del campionato. Come scrive tuttosport.com

Carrarese-Avellino 3-4, Biancolino fissa l’obiettivo: “Salvezza, continuità e concentrazione per l’Avellino” - Il tecnico ha sottolineato che il campionato è impegnativo e richiede concentrazione costante: anche un piccolo calo può ... Si legge su today.it