In tv, dal 28 settembre al 4 ottobre 2025, Mediaset lancia una nuova campagna dedicata all’educazione affettiva, un tema sempre più centrale per la società italiana: ‘Siamo le nostre emozioni, ma siamo anche le nostre scelte’. La campagna articolata in tre spot. La campagna di sensibilizzazione si articola in tre diversi spot, ciascuno dedicato a un’emozione diversa: gelosia, invidia e rabbia. Un invito a riflettere sull’importanza di saper riconoscere e gestire ciò che proviamo, in modo consapevole. Lo spot sulla rabbia Lo spot sulla gelosia Lo spot sull ‘invidia La campagna, in onda su tutti i canali del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, sulle piattaforme online e in radio, è realizzata in sinergia con la docu-serie Effetto Domino, prodotta da Infinity LAB e disponibile su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tv, da Mediaset una campagna per promuovere l’educazione affettiva