Tuttosport – Torino tris in amichevole in attesa del Parma | a segno anche Zapata

2025-09-26 21:11:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Il Torino è tornato in campo dopo la vittoria contro il Pisa e il passaggio del turno in Coppa Italia, per i granata era in programma un’amichevole contro il Settimo allo stadio Olimpico Grande Torino. Il test contro la formazione di Eccellenza è terminato 3-0 per la squadra di Marco Baroni: a segno Vlasic, Ilkhan e Zapata, il quale sta mettendo minuti nelle gambe per ritrovare la forma migliore dopo il lungo infortunio. Toro, ora il Parma in campionato. Ora il Toro proseguirà i lavori al Filadelfia in vista del prossimo impegno di campionato, la trasferta di lunedì alle 18. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
