Tuttosport – Thuram svela il segreto Juve
2025-09-26 09:35:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Impossibile immaginare un centrocampo senza Khéphren Thuram. Sì, anche in un momento come questo, in cui il francese è di fatto ancora alla ricerca della migliore condizione. Il gol all’Inter è stato fondamentale, ma può fare ancora di più. Anche perché ha qualità talmente spiccate da non doversi mai accontentare. Il suo spirito, però, è sempre positivo. Era così con Thiago Motta e pure con Igor Tudor il mood non è cambiato. In un’intervista alla Cbs ha parlato così del suo attuale allenatore: “È una persona molto alla mano, parla tantissimo con noi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: tuttosport - thuram
Thuram Juve (Tuttosport): sirene sul PSG, Comolli prova a blindarlo. C’è l’ipotesi rinnovo: scadenza e nuovo stipendio, i dettagli
Chivu Inter: Bonny, Pio Esposito e Thuram, tre sfide per il tecnico dei nerazzurri. Il focus di Tuttosport
Monaco-Inter 1-2, i voti di Tuttosport: Lautaro e Bonny trascinano, bene Sommer e Thuram
Tuttosport: “Thuram? Nessuno si aspettava questo exploit, soprattutto dopo che…” - X Vai su X
Furlani oro mondiale nel lungo MAGICO! Vlahovic Juve, ora parliamoci Thuram, testate alla crisi Inter ? La prima pagina del 18 settembre ? #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
"Con Tudor sappiamo cosa fare, quando scendiamo in campo è più facile": Thuram svela il segreto Juve - Il centrocampista francese, intervistato dalla CBS ha parlato così del suo allenatore. Come scrive tuttosport.com
David brilla e trascina il Canada in Romania. 20' per Adzic, Thuram in panchina - Nell'amichevole internazionale andata in scena all'Arena Nationala di Bucarest, il Canada travolge la Romania padrona di casa con un netto 3- Scrive tuttosport.com