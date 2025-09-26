Tuttosport – Thuram svela il segreto Juve

2025-09-26 09:35:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Impossibile immaginare un centrocampo senza Khéphren Thuram. Sì, anche in un momento come questo, in cui il francese è di fatto ancora alla ricerca della migliore condizione. Il gol all’Inter è stato fondamentale, ma può fare ancora di più. Anche perché ha qualità talmente spiccate da non doversi mai accontentare. Il suo spirito, però, è sempre positivo. Era così con Thiago Motta e pure con Igor Tudor il mood non è cambiato. In un’intervista alla Cbs ha parlato così del suo attuale allenatore: “È una persona molto alla mano, parla tantissimo con noi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

