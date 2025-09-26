Tutto quello che Trump non ha sbagliato all’Onu scale mobili comprese

A volte uno non sa dove si sia rifugiato il suo cuore. A volte la tua stessa sensibilità ti sfugge o addirittura dubiti che esista. Spesso ti ripeti che c’è poco da ridere. Ma stavolta, quando Trum. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tutto quello che Trump non ha sbagliato all’Onu (scale mobili comprese)

In questa notizia si parla di: tutto - trump

Perché Trump vive in un mondo tutto suo

Perché Trump vive in un mondo tutto suo

L’analista americano Spannaus: “Trump mette i suoi obiettivi davanti a tutto”

LA POLITICA ESTERA DI TRUMP RIDOTTA A STAND UP COMEDY Abbiamo a che fare con un Presidente intrattenitore. E lui, perfetto animale da palcoscenico, si offre volentieri. Trump gioca tutto sull’emotività. E funziona, almeno finché il conto non arriva. N - X Vai su X

Il successo del piano antidemocratico di Trump dipende da noi: la passività è la sua alleata. Nel paradigma del presidente, tutto è un reality show e noi siamo solo delle comparse insignificanti. Di Timothy Snyder - facebook.com Vai su Facebook

Tutto quello che Trump non ha sbagliato all'Onu (scale mobili comprese) - Il comunicato di The Donald è indimenticabile, resterà negli annali come il Rubicone di Cesar ... Segnala ilfoglio.it

Usa. Le sette guerre “concluse” da Trump: quali sono e perché non è del tutto vero - ecco cosa c'è di vero in quello che ha detto il presidente americano all'Assemblea generale dell'Onu ... Scrive msn.com