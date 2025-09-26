Tutto pronto per la fiera Come cambia la viabilità

Avvicinamento alla fiera, da oggi scattano le modifiche alla viabilità in tutta l’area espositiva. Il primo provvedimento, il più evidente, è il divieto di sosta nell’area di parcheggio situata davanti al palazzo comunale, all’altezza dell’intersezione tra via Galileo Galilei e via Pantin, per consentire le operazioni di allestimento di alcune aree espositive della Fiera. Da ieri intanto è sospeso il servizio di supporto della Polizia municipale alla pulizia delle strade intorno al Comune (riprenderà il 16 ottobre). L’area intorno al comune è stata trasformata in una maxi rotonda lungo questo perimetro: via Ponchielli - Via Pantin - via Galilei - via Sassetti - via Colombo - via San Bartolo in Tuto - via Manzoni - via Alfieri - via dei Rossi (tra Via Alfieri e Via Turri) - Via Turri - Via 78° rgt Lupi di Toscana, via Donizetti (fino a Via Ponchielli). 🔗 Leggi su Lanazione.it

